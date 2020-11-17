Tuğba Özerk'ten samimi itiraf

Pandemi döneminin herkese olduğu gibi kendisine de çok şeyler öğrettiğini ve kararlar aldığını belirten Tuğba Özerk, ''Müzikle uğraştıkça içimdeki kadın ile çocuğu barıştırdım. Kendime iyi davranmaya karar verdim ve hayallerime odaklandım. Kendimle yüzleştim ve bu dönemdeki ilk şarkıma da bunu yansıttım'' dedi.

