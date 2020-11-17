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17 Kasım 2020 Salı 16:47:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 13:38:00

Tuğba Özerk'ten samimi itiraf: Pandemide kendimle yüzleştim

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Yeni single çalışması ‘Yüzleşme'yi sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Tuğba Özerk, kendi imzasını taşıyan eserini piyasaya süreceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Pandemi döneminin herkese olduğu gibi kendisine de çok şeyler öğrettiğini ve kararlar aldığını belirten Tuğba Özerk, ''Müzikle uğraştıkça içimdeki kadın ile çocuğu barıştırdım. Kendime iyi davranmaya karar verdim ve hayallerime odaklandım. Kendimle yüzleştim ve bu dönemdeki ilk şarkıma da bunu yansıttım'' dedi.

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