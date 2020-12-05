05 Aralık 2020 Cumartesi 14:58:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 10:04:00
Tuğba Altıntop sevgilisinden ayrılmak isteyince dayak yedi
1996 yılında ‘Miss Turkey' güzellik yarışmasında dereceye girdikten sonra modellik ve oyunculuk yapmaya başlayan Tuğba Altıntop, yıllar sonra önemli itiraflarda bulundu.
Ayrıldığı eski erkek arkadaşının onu aldattığını öğrenince ayrılmak isteyen Tuğba Altıntop maruz kaldığı şiddeti anlattı. Altıntop eski sevgilisi için “Ayrılmak istiyorum diye beni önce cam masanın üstüne fırlattı sonra boğazımı sıktı. Son nefesimi verirken bıraktı boğazımı” dedi.