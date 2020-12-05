Tuğba Altıntop sevgilisinden ayrılmak isteyince dayak yedi

Ayrıldığı eski erkek arkadaşının onu aldattığını öğrenince ayrılmak isteyen Tuğba Altıntop maruz kaldığı şiddeti anlattı. Altıntop eski sevgilisi için “Ayrılmak istiyorum diye beni önce cam masanın üstüne fırlattı sonra boğazımı sıktı. Son nefesimi verirken bıraktı boğazımı” dedi.

