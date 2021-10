Tuba ile güzel iş çıkardık

Şarkıcı Murat Boz, önceki akşam Zorlu AVM'den çıkarken görüntülendi. Tuba Büyüküstün ile birlikte 'Another Self' dizisinde oynayan Boz, sosyal medyada rol arkadaşıyla yaptığı paylaşımların sorulması üzerine ''Tuba ile çok güzel bir iş çıkardık. Paylaşıma gelince ise arada öyle gönderiler yapıyorum'' dedi. Boz, 'O Ses Türkiye'de Hadise'nin jüride yer almamasıyla ilgili olarak ta ''Hadise'yle her zaman beraberiz. Hadise bizimle'' dedi.