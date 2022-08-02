Şarkıcı Demet Akalın, dijital platformda yayınlanan başrolünde Murat Boz, Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı 'Zeytin Ağacı' dizisi hakkında yorumda bulundu. Akalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Büyüküstün'e göndermede bulundu. Şarkıcı, "Uykusuz bayağı sardı Zeytin Ağacı. Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün dur bakalım" notunu yazdı. Akalın'ın yorumuna Büyüküstün'ün ne cevap vereceği merak konusu oldu.