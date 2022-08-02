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02 Ağustos 2022 Salı 12:00:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 12:00:00

Tuba bile iyi oynuyor

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Şarkıcı Demet Akalın, dijital platformda yayınlanan başrolünde Murat Boz, Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı 'Zeytin Ağacı' dizisi hakkında yorumda bulundu.

Şarkıcı Demet Akalın, dijital platformda yayınlanan başrolünde Murat Boz, Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı 'Zeytin Ağacı' dizisi hakkında yorumda bulundu. Akalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Büyüküstün'e göndermede bulundu. Şarkıcı, "Uykusuz bayağı sardı Zeytin Ağacı. Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün dur bakalım" notunu yazdı. Akalın'ın yorumuna Büyüküstün'ün ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Etiketler : Tuba bile iyi oynuyor Şarkıcı Demet Akalın Murat Boz Seda Bakan
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