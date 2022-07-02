Trafikte arabası yandı

Şarkıcı Selcan Asyalı talihsiz bir olay yaşadı. Asyalı'nın trafikte seyir halindeyken 700 bin lira değerinde olan Mercedes marka spor arabasının motoru alev aldı. Şarkıcı, arkadaşıyla birlikte arabasına yangın tüpüyle müdahale ederek felaketten kurtuldu. Asyalı, o anları sosyal medya hesabından yayınlandı. Şarkıcının hayranlarını 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.