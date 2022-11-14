‘Trafik dedektifleri' eğitim parkında!
Bolu'da "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda akülü araçlara ve bisikletlere bindirilen öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı şekilde öğreniyor.
Bolu'da "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda akülü araçlara ve bisikletlere bindirilen öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı şekilde öğreniyor. Yayaların uyması gereken kuralların da anlatıldığı eğitimler sonunda öğrencilere "Trafik Dedektifi" sertifikası veriliyor.