  • BIST
    1564.94
  • Dolar
    7,5209
  • Euro
    8,9585
  • Altın
    415,5150
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu
Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm: Bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu
Açıköğretim lise sonuçları açıklandı
İstanbul Havalimanı otoparkı Mart ayı boyunca yüzde 50 indirimli olacak
Nükleer enerjide dev adım
Mavi Vatan'da kuş uçmayacak!
Bahçeli'den Akşener'e çok sert tepki
Libya'da hükümet güvenoyu aldı
"Ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz"
Baharın müjdecisi
Evde tek başına
İnternetten fırın aldı, oyuncak geldi
Pamuk şekeri bıraktı, sebze ve meyve satıyor!
Torunlara hediye
Mutasyonlu virüsü yendi
Kate Winslett'in tercihi Türk tasarım!
"Yalan ve iftirayla şerrinizi kimseye bulaştırmayın"
Kulakları hayatını kararttı
Karavan krizi yaşamadık
Usta oyuncuya veda
Sete çıkmadan ayrıldı
Yine aynı benzinlik!
Ayrıldığı diziye farklı rolle döndü
Kadınlar için yeşil sahadalar
10 Mart 2021 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 18:00:00

Torunlara hediye

ABONE OL

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan, İstinyePark'ta objektiflere takıldı.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan, İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Çocuk giyim mağazalarının bulunduğu katta görüntülenen ikili, vitrinleri inceledi. Torunları Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarına hediye almaya geldiklerini "Torunlara hediye almaya geldik." diyerek dile getiren Koçyiğit, alışverişine kaldığı yerden devam etti.

Etiketler : hülya koçyiğit selim soydan alışveriş
10 kilometrelik yürüyüş

10 kilometrelik yürüyüş
Köpek balıklarıyla kafessiz dalış

Köpek balıklarıyla kafessiz dalış
Sosyetede hacker şoku

Sosyetede hacker şoku
Sakiler'den yeni şarkı

Sakiler'den yeni şarkı
Sıla davasında hüsran

Sıla davasında hüsran
Fakiri ne yapayım

Fakiri ne yapayım
Resimli terapi

Resimli terapi
Müzik kariyerinde iddia

Müzik kariyerinde iddia
1 aylık kızına 14 bin takipçili hesap

1 aylık kızına 14 bin takipçili hesap

EN ÇOK OKUNAN HABERLER