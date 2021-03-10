Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan, İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Çocuk giyim mağazalarının bulunduğu katta görüntülenen ikili, vitrinleri inceledi. Torunları Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarına hediye almaya geldiklerini "Torunlara hediye almaya geldik." diyerek dile getiren Koçyiğit, alışverişine kaldığı yerden devam etti.

