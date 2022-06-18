Torun sevmek istiyor

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, önceki gün tek başına objektiflere yansıdı. Tuna, Vadistanbul'da mutfak alışverişi yaparak eksiklerini tamamladı. Tuna, oğlu İdo Tatlıses ve gelini Yasemin Şefkatli'yle çok iyi anlaştıklarını söyledi. İdo'nun "Annemden torun baskısı geliyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine Tuna, "Onlar ne zaman anne-baba olmaya hazır hissederlerse o zaman olacak tabii ki ama ben bir an önce olsun istiyorum. Karar onların ben sadece torun sevmek için sabırsızlanıyorum" dedi.