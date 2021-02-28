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28 Şubat 2021 Pazar 10:33:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 10:39:00

Torpil İstanbul'a değil Bitlis'e gönderdi!

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Komedi yapımlarının aranan yüzü Alper Kul, 'Mekanın Sahibine Geldik' adlı programda babasıyla ilgili anılarıyla güldürdü.

Komedi yapımlarının aranan yüzü Alper Kul, 'Mekanın Sahibine Geldik' adlı programda babasıyla ilgili anılarıyla güldürdü. Trabzonlu bir ailede doğduğunu anlatan Kul, askerdeyken babasının torpil yaptığından fakat işlerin gerektiği gibi gitmediğinden bahsetti. Kul, askerdeyken babasının kendisini torpille İstanbul'a getirmeye çalıştığını fakat İstanbul yerine Bitlis Tatvan'a yollandığını gülerek anlattı. Ayrıca bu hatadan dolayı babasının annesini 2 ay boyunca Tatvan'ın Ankara'nın ilçesi olduğuna inandırdığını söyledi.

Etiketler : alper kul komedi askerlik anıları
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