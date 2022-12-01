Tomris Albay'ı çağırmış

Kubilay Aka ile başrolünü paylaştığı '9 Oğuz' dizisiyle seyirci karşısına çıkacak olan oyuncu Yasemin Allen, Eskişehir'de kamera karşısına geçti. Oyuncu, setten fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Yapımda 'Tomris Albay'ı oynayacak olan Allen, bir itirafta bulundu.

Oyuncu, "Bir süredir Antik Çağ'da yaşayan Tomris Hatun üzerine araştırmalar yapıyordum. 8 Eylül'de bir not yazmışım telefonuma, sadece "Tomris" diye. Yaklaşık 2 hafta sonra proje ile ilgili konuştuk. Çağırmanın böylesi. Bu kamuflajları giymek, bu ismi taşımak benim için bir şereften az değil" notunu yazdı.