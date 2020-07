Tolunay ve İleyda Çifti: Hayvanlara yapılan şiddetin cezası ağırlaştırılmalı

Çift hayvan haklarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: Hayvan hakları, günümüzde önemli bir yer edinmektedir. Hayvanlar, bizler için önemli canlılardır. Hayvanlara zarar verilmemeli, bu doğrultuda hayvanlara en iyi şekilde bakılmalıdır. Ev ortamında kuş, köpek, kedi gibi birçok hayvan beslenmektedir. Bu hayvanlara iyi bakanlar olduğu gibi kötü niyetli insanlar da bulunmaktadır. Kedi kanı içen mi dersin, köpeğin bacağını kesen mi dersin, kuşu başka bir canlıya yem edip bunu kameraya kaydeden mi dersin, bu tür videoları gördükçe etkileniyoruz. Yetkililer buna karşı sıkı önlemler almalı.



Yakın zamanda meydana gelen olaya göre bir kadın sosyal medya hesabında kedilerin kafasını kesip fotoğrafını attı. Sonrasında altına da değişik değişik yorumlar paylaştı. Bunun dışında başka bir videoda da bir kadın köpeğin kolunu balta ile keserek can çekişmesini çekti. İzlediğimiz bir diğer videoda ise bir adam kuşun boğazını sıkarak ona can çekiştiriyordu. Bu tür insanların hayvanlara karşı yaptığı eziyetten sonra en ağır cezaları alması gerekir. Hayvan hakları bu konuda önemli bir durum olmaktadır. Her ülkenin hayvan hakları yasası farklı olur. Bazı ülkeler bu duruma dikkat etmezken özellikle gelişmiş ülkelerde hayvan haklarına çok dikkat edilmeye çalışılır.

Türkiye’de kedi ve köpek gibi diğer hayvanlara karşı yapılan suçlar için hayvan hakları yasası bulunur. Bu yasa ile birlikte hayvanlar garanti altına alınsa dahi bu durum yeterli olmamakta. Çünkü cezalar çok hafif kalmakta. Hayvanlara karşı yapılan bu eziyetin durması için cezaların daha caydırıcı olmasını istiyoruz. İnsanlar hayvanlara karşı eziyet etmekten çekinir hale gelsin, bu tür davranışlara bulaşmasın istiyoruz. Artık sosyal medyada dolaşan bu tür videoların sona gelmesi dileğiyle.