Tolgahan'ı peşimden koşturdum

Tolgahan Sayışman ile evli olan ve iki çocuğu bulunan Almeda Abazi, eşiyle tanışma hikayesini anlattı. Dream Tv'de 'Renkli Hayatlar' programına katılan Abazi, '"Ortak arkadaşlarımız var. Bir gün aynı ortama denk geldik. Arkamdan biraz koşturdum. Amerika'da evlenme teklifi etti ve orada nikah masasına oturduk. Tolgahan tam anlamıyla benim ilk ilişkim. Evlilik hissetmeseydim Tolgahan'la ilişkiye başlamazdım. İki yıl sevgili olduk. Sonra evlendik" dedi. Almeda Abazi Sayışman, "Evde görev dağılımı var mı?" sorusuna, "Hiç yardımcı olmuyor diyemem hakkını yemeyeyim. Efehan doğduğunda ben uyuyayım diye onunla sabaha kadar oturmuşluğu var. Orada da kaldı zaten. Çok işi var. Ben de zaten işi olduğunu bildiğim için ondan beklemiyorum. Karışmasını çok istemem" cevabını verdi. Evlendikleri dönemde aynı projede yer almaları için çok teklif aldıklarını söyleyen Almeda Abazi Sayışman, "Ama çok tercih etmedim. Tek olarak ekranda olabilirim. İki sene içinde iki çocuk oldu. Gerçekten bambaşka bir hayata giriş yaptım. Televizyon bile izlemiyorum. Şu an en zor zamanları..." açıklamasını yaptı. Güzellik ritüelini de söyleyen Abazi, "Kahveli maske... Türk kahvesinin telvesini kullanmıyorum. Türk kahvesini pişirmeden direk alıyorum. Üzerine yumurtanın sarısı, yoğurt, bal ve yakmaması için az tarçını karıştırıyorum. Yüzümü yıkadıktan sonra yumurtanın beyazını sürüyorum.

Bayağı botoks etkisi yaratıyor'' dedi.