24 Kasım 2020 Salı 14:08:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 14:08:00
Tolga Çevik mutfakta da başarılı... Fasulye temizledi
Pandemi nedeniyle evde izole olan Tolga Çevik, evde mutfak işlerinde eşine yardım etmeyi de ihmal etmiyor.
Oyuncu Tolga Çevik, önceki gün fasulye temizledi. O anları paylaşan oyuncu, ‘’Fasulye ve sırık’ notunu düştü.
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