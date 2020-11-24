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24 Kasım 2020 Salı 14:08:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 14:08:00

Tolga Çevik mutfakta da başarılı... Fasulye temizledi

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Pandemi nedeniyle evde izole olan Tolga Çevik, evde mutfak işlerinde eşine yardım etmeyi de ihmal etmiyor.

Oyuncu Tolga Çevik, önceki gün fasulye temizledi. O anları paylaşan oyuncu, ‘’Fasulye ve sırık’ notunu düştü. 

Etiketler : Tolga Çevik Tolga Çevik fasulye oyuncu
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