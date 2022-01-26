Tiyatroyla sessizliğini bozdu

Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla uzun süredir ortalıklarda görünmeyen oyuncu Ozan Güven, tiyatro oyunuyla sessizliğini bozuyor. Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla dava açılan Güven, Baba Sahne'nin 'Taxim' adlı oyununda yer alacak. İspanyol yapımı 'El Bar' adlı filmden esinlenerek tiyatro sahnesine uyarlanan oyunda Güven'e Mert Asutay, Nergis Çorakçı ve Seçkin Özdemir eşlik ediyor. Kara komediyle gerilimin iç içe olduğu oyun, insan doğasının yarattığı çelişkileri gözler önüne serecek.