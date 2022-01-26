VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
TEKNOFEST'ten Genç Mühendislere Helikopter Tasarım Yarışması
Marmaray bugün de ücretsiz
CNN'de skandal hata! Ülkenin sınırlarını değiştirdiler
DBP il binasına terör operasyonu!
Öğretmenlerin tazminatlarına yüzde 120 zam
Koronavirüs mevsimsel hastalığa mı dönüşüyor?
STM 500 için geri sayım başladı
Yeni doğal gaz müjdesi kapıda!
HDP'yi sevindirdi, İYİ Parti'yi kızdırdı
Paşinyan'dan sürpriz Türkiye açıklaması
Omicron ile savaşta ilginç yöntem!
"Birçok Rus annenin oğlu eve dönemeyecek"
Hükümet harekete geçti! Hesaplara yatacak rakam belli oldu
Bu kentlerde yaşayanlar dikkat!
Eve gidemedi karavanda uyudu
Birbirimizden habersiz boşanmışız
Saatlerce mahsur kaldı
Eren'i annesinden dinledim
Tiyatroyla sessizliğini bozdu
İstanbul konserine özel hazırlık
Yeşilçam'ın 'öteki' yüzü
Omıcron'u evde geçirmenin kuralları
Tiroid ve diyabet, donuk omuzu tetikler
26 Ocak 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 11:00:00

Tiyatroyla sessizliğini bozdu

ABONE OL

Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla uzun süredir ortalıklarda görünmeyen oyuncu Ozan Güven, tiyatro oyunuyla sessizliğini bozuyor.

Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla uzun süredir ortalıklarda görünmeyen oyuncu Ozan Güven, tiyatro oyunuyla sessizliğini bozuyor. Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla dava açılan Güven, Baba Sahne'nin 'Taxim' adlı oyununda yer alacak. İspanyol yapımı 'El Bar' adlı filmden esinlenerek tiyatro sahnesine uyarlanan oyunda Güven'e Mert Asutay, Nergis Çorakçı ve Seçkin Özdemir eşlik ediyor. Kara komediyle gerilimin iç içe olduğu oyun, insan doğasının yarattığı çelişkileri gözler önüne serecek.

Etiketler : Tiyatroyla sessizliğini bozdu Deniz Bulutsuz Ozan Güven
Gelen tepkiler motive ediyor

Gelen tepkiler motive ediyor
Anne-kız arasında Edis krizi

Anne-kız arasında Edis krizi
Biletler tükeniyor, kavgalar oluyor

Biletler tükeniyor, kavgalar oluyor
Yılın marka yüzü seçildi

Yılın marka yüzü seçildi
Survivor'da ilk aşk bombası!

Survivor'da ilk aşk bombası!
'İstenmeyen gelin değilim' pozu

'İstenmeyen gelin değilim' pozu
‘O Ses'te bir ‘Demet' gönderme

‘O Ses'te bir ‘Demet' gönderme
Amerika'da doğaçlama konser

Amerika'da doğaçlama konser
Zirve konusunu ‘Açmayalım'

Zirve konusunu ‘Açmayalım'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER