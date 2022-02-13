Tiyatroseverler buluştu

Bora Severcan'ın yönettiği, Gülen Karaman, Volkan Severcan ve Erhan Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Vişne Bapçesi oyunu prömiyerini gerçekleştirdi. Trump Sahne'deki oyun tiyatroseverlerden tam not aldı. İnsan ve yaşam gerçeğinin tüm sadeliğiyle aktarıldığı oyunda, hüzün ve mutluluk, aşk ve keder, komedi ve yıkım anlatılıyor.