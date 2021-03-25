  • BIST
    1402.24
  • Dolar
    7,9892
  • Euro
    9,4673
  • Altın
    444,1440
İstanbul
0 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkel'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Taksim Meydanı'nda inşaatı süren camide sona yaklaşıldı
Çağrı yaptılar: Zamanı geldi, Türkiye ile barışmalıyız
Komşuya açık çek: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
Macron'un uçuk iddiasına Türkiye'den yerinde cevap
ABD sistemlerine bağımlılık bitti!
Saldırı hazırlığındaki 6 terörist artık etkisiz
Huysuz demek çok ayıp
İlk paylaşıma 12 bin yorum
Evlilik yakın
Tiyatrolar Günü'ne özel buluşma
Tasarımları 20 ülkede
Taylan'dan hayata dair
Yasemin bu yılın modasını çizdi
Beş aylık bebeğimi kaybettim
Mesafeli konserler olsun!
Farklı karakterin peşinde
Eleştiriler nedeniyle Instagram'a veda
Bakan Selçuk duyurdu... Ödemeler başladı
Türkiye'den F-35'ler için ikinci adım
Terör örgütü PKK'dan film gibi kaçış
Türkiye'ye Doğu Akdeniz mesajı! ABD ve AB anlaştı...
Türkiye kara teslim! İstanbul için kritik uyarı
25 Mart 2021 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 14:30:00

Tiyatrolar Günü'ne özel buluşma

ABONE OL

Tiyatro sanatçısı Almula Merter Churm, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü Instagram yayını "Mutlu Kalpler Kulübü"nde kutlamaya hazırlanıyor.

Tiyatro sanatçısı Almula Merter Churm, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü Instagram yayını "Mutlu Kalpler Kulübü"nde kutlamaya hazırlanıyor. İnci Türkay, Çiçek Dilligil, Nedim Saban gibi isimlerin katılacağı yayında oyuncular, sektör üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirecek.

Etiketler : almula merter churm tiyarto günü instagram
Set arası vücut çalışması

Set arası vücut çalışması
O tüyleri asla atmadım!

O tüyleri asla atmadım!
Lal Hayal heyecanı

Lal Hayal heyecanı
Virüsle mücadelede 10 kilo verdi!

Virüsle mücadelede 10 kilo verdi!
Çiftlik evinde klip

Çiftlik evinde klip
Virüsü atlattı

Virüsü atlattı
Gigi gururu

Gigi gururu
YENİ MESLEĞİ organik tarım

YENİ MESLEĞİ organik tarım
Nostalji tadında albüm

Nostalji tadında albüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER