25 Mart 2021 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 14:30:00
Tiyatrolar Günü'ne özel buluşma
Tiyatro sanatçısı Almula Merter Churm, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü Instagram yayını "Mutlu Kalpler Kulübü"nde kutlamaya hazırlanıyor.
Tiyatro sanatçısı Almula Merter Churm, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü Instagram yayını "Mutlu Kalpler Kulübü"nde kutlamaya hazırlanıyor. İnci Türkay, Çiçek Dilligil, Nedim Saban gibi isimlerin katılacağı yayında oyuncular, sektör üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirecek.