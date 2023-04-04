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04 Nisan 2023 Salı 11:00:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 11:00:00

Tiyatrodan artık zor uzaklaşırım

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'Ağaçtaki Kız' adlı tiyatro oyununda oynayan Ahsen Eroğlu, tiyatro sahnesini sevdiğini söyledi.

'Ağaçtaki Kız' adlı tiyatro oyununda oynayan genç yetenek, tiyatro sahnesini sevdiğini söyledi. Kariyerinde ilk kez bir tiyatro oyununda yer alan Ahsen Eroğlu, ''Zehir kana karıştı bir kere. Tiyatrodan beni zor uzaklaştırırsınız artık. Seyirci ise bu işin her şeyi... İzleyiciyle iletişimde olmak her şeyden önce sizi çok diri tutan ve aynı zamanda öz güveninizi yukarı çeken bir his" dedi.

Etiketler : ağaçtaki kız tiyatro ahsen eroğlu

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