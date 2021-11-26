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26 Kasım 2021 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 11:30:00

Tiyatro yapmayı çok istiyordum

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Nurgül Yeşilçay ile Afra Saraçoğlu, 'Bir Barda Bir Gece' adlı oyun hakkında açıklamalarda bulundu.

Nurgül Yeşilçay ile Afra Saraçoğlu, 'Bir Barda Bir Gece' adlı oyun hakkında açıklamalarda bulundu. Yeşilçay, "Ben uzun zamandır tiyatro yapmak istiyordum. Bu oyunu okudum çok beğendim, rahat ve kolay olacağını düşünüyordum ama çok zorlandım gerçekten" dedi. Afra Saraçoğlu ise, "Benim için Nurgül Yeşilçay ile tekrar bir araya gelmek çok heyecan vericiydi. Bu sektörde onunla birlikte gözümü açtım" dedi. Oyunun prömiyeri 26 Kasım'da yapılacak.

Etiketler : Tiyatro yapmayı çok istiyordum Nurgül Yeşilçay Afra Saraçoğlu
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