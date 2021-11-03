Tiyatro mutluluğu

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver" diyerek serzenişte bulunan Erhan Yazıcıoğlu, Trump AVM'de görüntülendi. Yeni tiyatro oyununun provalarına başlayan 70 yaşındaki usta oyuncunun keyfi yerindeydi. Bir süre mağazaları gezen Yazıcıoğlu, daha sonra Trump Sahne adlı mekanda oyununun çalışmalarına katıldı.