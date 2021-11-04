Tiyatro keyfi

En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde yer alan Hazım Körmükçü, Mecidiyeköy'de objektiflere yansıdı. Oyuncu, Engin Alkan'ın hem yönetip hem oynadığı aralarında Sevinç Erbulak, Fatih Al ve Mert Şişmanlar rol aldığı 'Tarla Kuşuydu Juliet' tiyatro oyununu izledi. Habercilerle sohbet eden Körmükçü, "Fırsatı kaçırmayıp oyunu izlemeye geldim. Hepsi çok başarılı. Uzun bir aradan sonra tiyatro izlemek hepimize çok iyi geliyor" dedi.