VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TOGG ile anlaştılar! Dünya devi Gemlik'e geliyor
Başkan Erdoğan'dan büyüme mesajı
Türkiye'den 197 ülkeye... 5 milyar dolarlık ihracat
Libya'dan Türkiye itirafı: O anlaşma olmasaydı bahsedemezdik
Bunu yapan fena yanacak: Sahte faturaya özel düzenleme
Bakan Çavuşoğlu: Bu teklif Biden tarafından geldi
CHP'li Meclis üyesinden takke hazımsızlığı!
O FETÖ'cüler de yanındaydı
Meteoroloji açıkladı! Pastırma sıcakları başlıyor
Türkiye ile ilgili skandal teklife tepki
Babası ve dedesine ihanet! Talimatı verdi
Anketlerde rakipsiz! Dimdik ayakta
Sicilleri kabarık çıktı! Ters düşünce hedef oldu
MSB'den S-400 iddialarına yanıt
‘Çöz Beni Aşkım'
Diagne Ailesi turda
Tiyatro keyfi
Kadro tamamlandı
Özkan Uğur'un oğlu ‘Üç Kuruş'ta
Senaryoyu sakladı
Yüzündeki değişimiyle şaşırttı
Sıfatların bir önemi yok
Gonca Derin'den Ebru Şanlı'ya "Haddini bil"
Kolajen kullanmadan önce bunlara dikkat
04 Kasım 2021 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 11:30:00

Tiyatro keyfi

ABONE OL

En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde yer alan Hazım Körmükçü, Mecidiyeköy'de objektiflere yansıdı.

En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde yer alan Hazım Körmükçü, Mecidiyeköy'de objektiflere yansıdı. Oyuncu, Engin Alkan'ın hem yönetip hem oynadığı aralarında Sevinç Erbulak, Fatih Al ve Mert Şişmanlar rol aldığı 'Tarla Kuşuydu Juliet' tiyatro oyununu izledi. Habercilerle sohbet eden Körmükçü, "Fırsatı kaçırmayıp oyunu izlemeye geldim. Hepsi çok başarılı. Uzun bir aradan sonra tiyatro izlemek hepimize çok iyi geliyor" dedi.

Etiketler : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü Mecidiyeköy Engin Alkan
Harbiye sezonunu kapattı

Harbiye sezonunu kapattı
Zaman makinesine binmiş gibi hissetti

Zaman makinesine binmiş gibi hissetti
Operasyon geçirdi

Operasyon geçirdi
Babam da beni ABD'de göndermişti

Babam da beni ABD'de göndermişti
Takipçiye küfretti

Takipçiye küfretti
Stüdyoda sabahlıyor

Stüdyoda sabahlıyor
Avşar Kızı fenomenleri değerlendirdi: Ünlü oluyor ama kalıcı olamıyorlar

Avşar Kızı fenomenleri değerlendirdi: Ünlü oluyor ama kalıcı olamıyorlar
Türkiye'de büyümek avantaj sağladı

Türkiye'de büyümek avantaj sağladı
'Sadece' Ajda'ya göreydi

'Sadece' Ajda'ya göreydi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER