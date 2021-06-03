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03 Haziran 2021 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2021 Perşembe 18:30:00

Tiyatro benim yasak aşkım!

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Yeni final yapan Masumiyet dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Deniz Işın, Gardırop Magazin için objektif karşısına geçti.

Yeni final yapan Masumiyet dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Deniz Işın, Gardırop Magazin için objektif karşısına geçti. Oyunculuğa olan tutkusunu "yasak aşk" olarak tanımlayan Deniz Işın, "Mesleklerimizle evliymişiz gibi düşünürüm ben hep. Kimya mühendisliği ile evliydim ama tiyatro ile yasak aşk yaşamaya başlamıştım" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Masumiyet dizisi Gardırop Magazin Deniz Işın
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