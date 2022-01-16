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16 Ocak 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 13:30:00

Tiyatro adanmışlık ister

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En son ekranlara veda eden 'Alev Alev' dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü açıklamalarda bulundu.

En son ekranlara veda eden 'Alev Alev' dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü açıklamalarda bulundu. Oyuncu, YouTube'da yayınlanan 'Sahne Tozu Yutanlar'a konuk oldu. 'Timsah Ateşi' adlı tiyatro oyununda sevenleriyle buluşan Ergüçlü, "Bunu aslında yeni öğrendim, bu yüzden rahatlıkla söyleyebilirim ki iş gibi yaklaşmamak gereken bir şeymiş tiyatro. Gerçekten adanmışlık gerekiyormuş. Tamamen özel hayatını, hayatının her alanını buraya yönlendirmen gerekiyor. Özellikle bütün enerjini ve emeğini bu işe vermen gerekliymiş" dedi.

Etiketler : Tiyatro adanmışlık ister Hazar Ergüçlü Alev Alev
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