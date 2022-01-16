Tiyatro adanmışlık ister

En son ekranlara veda eden 'Alev Alev' dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü açıklamalarda bulundu. Oyuncu, YouTube'da yayınlanan 'Sahne Tozu Yutanlar'a konuk oldu. 'Timsah Ateşi' adlı tiyatro oyununda sevenleriyle buluşan Ergüçlü, "Bunu aslında yeni öğrendim, bu yüzden rahatlıkla söyleyebilirim ki iş gibi yaklaşmamak gereken bir şeymiş tiyatro. Gerçekten adanmışlık gerekiyormuş. Tamamen özel hayatını, hayatının her alanını buraya yönlendirmen gerekiyor. Özellikle bütün enerjini ve emeğini bu işe vermen gerekliymiş" dedi.