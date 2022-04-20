Tıpatıp Kıvanç

Oyuncu Özge Özpirinçci, Etiler'deydi. Bir çiçekçiden çıkan oyuncu, habercilerle sohbet etti. Özpirinçci, dijitalde yayınlanacak olan 'YakamozS245' dizisindeki başrol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un oğulları Kurt Efe'yi hastanede ziyaret ettiklerini söyledi. Oyuncu, "Kurt Efe'yi de gördük. Çok sağlıklı, çok tatlı nazarlardan korusun inşallah" dedi. Kızı Mercan'a arkadaş geldiğini söyleyen Özpirincçci, Kurt Efe'nin babasına benzediğini açıkladı. Oyuncu, "Büyüdükçe değişir tabii ama Kıvanç'a çok benziyor" dedi.