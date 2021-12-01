Timsah Ateşi heyecanı!

Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer'in yer aldığı 'Timsah Ateşi' oyunu seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun yaptığı, Megan Tyler tarafından kaleme alınan oyunun provaları tüm hızıyla devam ediyor. 18 Aralık'ta Zorlu PSM'de tiyatroseverlerin karşısına çıkacak olan yapımda zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeş ve çocuklarını sevgisizliğe mahkum ederek onlarda derin yaralar açmış zalim bir babanın hikayesi anlatıyor.