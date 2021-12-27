Tilki açıklama sonra

Aleyna Tilki, yaz ayında oyuncu Serenay Sarıkaya ile görüntülenen iş insanı Haldun Demirhisar ile görüşmesine açıklık getirdi. Bir AVM'nin otoparkında arkadaşlarıyla objektiflere yansıyan Tilki, kendisine uzatılan mikrofonu şoförü engel olmaya çalıştı. Muhabirlerin ısrarlı aşk soruları karşısında Tilki, "Öyle bir şey yok. Zaten hepinize gereken açıklamayı yapacağım. Ama dediğiniz bir durum yok, hepsini konuşacağız" dedi.

