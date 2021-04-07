TİKTOK çocukların yeri değil

Nişantaşı'nda görüntülenen Ebru Şallı, çocukların sosyal medyadan uzak durması gerektiğini savundu. Geçen hafta Demet Akalın'ın kızı Hira'nın TikTok'ta 7 bin lira dolandırılmasıyla ilgili açıklama yapan Şallı, ''TikTok'lar çocukların yeri değil'' dedi. 17 yaşındaki oğlu Beren'in sosyal medya hesabı olmadığını belirten manken, oğlunun sanal alemde değil spor yaparak kitap okuyarak zaman geçirdiğini belirtti. Anne ve babalara tavsiyelerde bulunan manken, ''Sosyal medyada hepimiz varız ama çocukların çok küçük yaşlarda TikTok'larda dansları falan bana biraz fazla geliyor. Anne - babalara şunu önerebilirim. Çocukları daha çok spora, kitaba yönlendirsinler. Malum okullar tatil evde okul ortamı yaşatabilirler. Çocuklara çocukluğunu yaşatmalıyız'' dedi.

Recep ASLAN

