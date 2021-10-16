Yapımcılığını TIMS&B Productions'ın üstlendiği yapımda performansıyla övgüler alan oyuncunun aksiyon ve dövüş sahneleri diziye damgasını vuracak. Rolü için dersler aldığını söyleyen Baysal, "Dizimizin aksiyon sahnelerini Deep Academy hazırlıyor. Onlarla bir hafta boyunca yoğun bir tempoda çalıştık. Sahnede karşılaştığım kişi eski bir kafes dövüşçüsü. Sahne için hazırlanırken bana çok yardımcı oldu ve ortaya güzel bir aksiyon sahnesi çıktı" dedi.