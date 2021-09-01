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01 Eylül 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 10:30:00

‘Teşkilat'ın setine dönüyor

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Geçtiğimiz haftalarda evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Mesut Akusta taburcu oldu.

Geçtiğimiz haftalarda evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Mesut Akusta taburcu oldu. Zor günleri geriden bırakan 57 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından 'iyiyim' mesajı verdi. Akusta videoda, "Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En kısa zamanda görüşmek üzere'' dedi. TRT'nin 'Teşkilat' dizisinde rol alan oyuncu bir hafta sonra yeni sezon için kamera karşısına geçecek.

Etiketler : 57 yaş Mesut Akusta beyin kanaması Teşkilat
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