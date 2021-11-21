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21 Kasım 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 18:00:00

Teşkilat'a Yıldırım çarptı

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TRT'nin başrollerini Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Mesut Akusta'nın paylaştığı 'Teşkilat' dizisinde Gürkan Uygun rüzgarı esiyor.

TRT'nin başrollerini Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Mesut Akusta'nın paylaştığı 'Teşkilat' dizisinde Gürkan Uygun rüzgarı esiyor. Diziye ikinci sezonda dahil olan usta oyuncu Gürkan Uygun, Yıldırım karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ekibin baş düşmanı haline gelen Yıldırım karakteriyle Uygun'un oyunculuğu beğeni topladı. Dizinin takipçileri bir yandan sitemde bulunurken diğer yandan Uygun'un oyunculuğunu takdir ediyor.

Etiketler : Teşkilat TRT Deniz Baysal Çağlar Ertuğrul Mesut Akusta
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