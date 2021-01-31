Deniz Baysal büyük tepki gösterdi!

Yakın zamanda yayın hayatına başlayacak olan ‘Teşkilat’ dizisinde rol alan Deniz Baysal, set devam ederken fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasına büyük tepki gösterdi. Sözleriyle ‘yan rol’ oyuncuları hedef alan Baysal, bu şekilde sektörde ilerlemenin zor olduğunu söyleyerek bir nevi meslektaşlarına da ders verdi. Twitter hesabından tepki gösteren oyuncu, ‘’Şu setten fotoğraf sızdıran yardımcı oyuncu arkadaşlar bunun yerine yönetmenimizin ve rejinin anlattıklarını dinleyin de 10 kere çekilmesin sahneler ! Bunun için geliyosanız bi sete, bu işte ilerlemeyi de unutun. ' Ben oyuncu olmak istiyorum, ünlü olmak istiyorum' demek kolay’’ yazdı. Baysal’ın bu sözleri de bazı takipçileri tarafından ‘Sanki sen direkt başrol oynayarak sektöre girdin’ şeklinde yorumlandı.

ERÇİN DAĞ EYSEN

