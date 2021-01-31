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31 Ocak 2021 Pazar 23:54:00 - Güncelleme:01 Şubat 2021 Pazartesi 10:02:00

Teşkilat dizisinde rol alan Deniz Baysal büyük tepki gösterdi! 'Fotoğraf sızdırmayan sahneye çalışın'

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Deniz Baysal, 'Teşkilat' dizisindeki fotoğraflarını internette yayınlayan yan rol oyunculara tepki gösterdi: "Beni çekmek yerine, yönetmeni dinleseniz de sahneyi 10 kere çekmesek."

Yakın zamanda yayın hayatına başlayacak olan ‘Teşkilat’ dizisinde rol alan Deniz Baysal, set devam ederken fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasına büyük tepki gösterdi. Sözleriyle ‘yan rol’ oyuncuları hedef alan Baysal, bu şekilde sektörde ilerlemenin zor olduğunu söyleyerek bir nevi meslektaşlarına da ders verdi. Twitter hesabından tepki gösteren oyuncu, ‘’Şu setten fotoğraf sızdıran yardımcı oyuncu arkadaşlar bunun yerine yönetmenimizin ve rejinin anlattıklarını dinleyin de 10 kere çekilmesin sahneler ! Bunun için geliyosanız bi sete, bu işte ilerlemeyi de unutun. ' Ben oyuncu olmak istiyorum, ünlü olmak istiyorum' demek kolay’’ yazdı. Baysal’ın bu sözleri de bazı takipçileri tarafından ‘Sanki sen direkt başrol oynayarak sektöre girdin’ şeklinde yorumlandı.

ERÇİN DAĞ EYSEN

Etiketler : Deniz Baysal Teşkilat oyuncu magazin
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