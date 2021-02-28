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28 Şubat 2021 Pazar 17:45:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 17:45:00

Tercihlerinizde cesur olun!

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Ak düşen saçlarını boyatmayan ve sektördeki güzellik algısını 'doğallıkla' yıkmaya çalışan Özge Özpirinçci, takipçilerini kalıplara karşı cesur olmaları konusunda çağrı yaptı.

Ak düşen saçlarını boyatmayan ve sektördeki güzellik algısını 'doğallıkla' yıkmaya çalışan Özge Özpirinçci, takipçilerini kalıplara karşı cesur olmaları konusunda çağrı yaptı. Beyaz saçların kendisine hava kattığını belirten Özpirinçci, "Önyargılara karşı, cesaretinizi ve özgüveninizi yitirmeyin. Hepimizi, saçlarımız başta olmak üzere, tercihlerimizde cesur olabilmeye davet ediyorum'' dedi.

Etiketler : özge özpirinçci beyaz saç cesur olmak
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