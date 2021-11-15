Temizlik yaparak Instagram'ı hızlandırın!

Önbelleğin dolmasından kaynaklı olarak cihazlarda yavaşlama ve donma gibi çeşitli teknik sorunlar meydana geliyor. Önbelleği temizleyerek verilerin alınmasını daha hızlı ve kolay bir hale getirebilirsiniz. Bunun için android cihazlarda şu adımları izleyin; Telefonunuzun ana ekranından Ayarlar'ı açın. Uygulamalar ya da uygulamalar ve bildirimler öğesine dokunun. Mevcut uygulamalar listesinden Instagram'ı açın. Depolama ya da depolama ve önbellek seçeneğini seçin. Sağ alttaki önbelleği temizle seçeneğini seçin.