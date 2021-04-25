Televizyon dizilerini artık istemiyor

Barış Arduç ile 'Kulüp' adlı dizide rol alan Gökçe Bahadır, online platformlara iş yapmanın daha sağlıklı ve güzel bulduğunu söyledi. Sete çıktığında işinin ne zaman biteceğini biliyor olmanın keyifli olduğunu dile getiren güzel oyuncu "12 saat ise 12 saat sürüyor çekimler. Bu anlamda televizyon dizilerinden çok daha rahat çalışıyoruz" diye konuştu.

