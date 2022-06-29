Tekneye Ali Nazik!

İstanbul'a 20 yıl sonra yeniden gelen Hollywood yıldızı Robert De Niro, tarihi yarımadayı gezdi. Özel tekne turunda aktör, Türk mutfağının önde gelen yemeklerinden ali nazik kebabı sipariş etti.

Ortağı olduğu zincir Japon restoranının İstanbul şubesindeki etkinliği için Türkiye'ye gelen Hollywood yıldızı Robert De Niro, tarihi yarımadayı gezdi. Sabahın ilk saatlerinde Ayasofya Camii'ni ziyaret eden oyuncu, sonrasında Galataport'a geçti. Gezide kendisine Baran Süzer ve '300 Spartalı' filminin yapımcısı Gianni Nunnari eşlik etti. Burada tekneye binen aktör, Boğaz'ın keyfini sürdü. İlk gün ortağı olduğu mekânından ötürü Uzakdoğu mutfağını tercih eden Niro, tekne turuna özel olarak ali nazik kebabını sipariş ettirdi. Bununla kısıtlı kalmayan De Niro için Baran Süzer, usta şeflerin ellerinden birçok spesiyal Türk yemeğini tekneye getirtti. Tekne turu öncesi kendisine ikram edilen Türk kahvesini de tatmayı ihmal etmeyen usta aktör kahveyi tek kelimeyle özetlerken, 'Fantastik' dedi. De Niro, uçağa binmeden önce özel bir pastaneye giderek çok sayı da hediyelik Türk lokumu almayı da ihmal etmedi.