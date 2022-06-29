VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Boris Johnson'dan Başkan Erdoğan'a övgü
Girişimci ve Fotoğraf Sanatçısı Sam Yari Sergi Düzenliyor
İlter Avşar Türk Gastronomisi Hakkında Bilgi Verdi
Merve Ulukanoğlu DKNY New York Markasının Çekimleri İçin yeniden Kuveyt'te
İsveç ve Finlandiya NATO'ya davet edildi
Avrupa'dan 'üçlü muhtıra' yorumu: Erdoğan'ın zaferi
Dünya "zafer" Akşener "taviz" dedi
Uganda'da milletvekilleri, hükümetin Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı dilini kınadı
Doha'da başlayacak nükleer anlaşmaları canlandırma görüşmeleri son tur mu, yeni bir şans mı?
Eczacıbaşı'ndan sağlıkta stratejik "satın alma" adımı
Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar
NATO Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektirdi!
Demir Yumruk operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil Ankara Emniyetinde
Çekiçli cinayetin azmettiricisi maktulün iş ortağı çıktı
NATO liderleri Madrid'de zirve oturumlarına başladı
Melilla'daki göçmen katliamından yaralı kurtulan Sudanlı İsmail'in yarım kalan umut yolculuğu
Avrupa basını 'Üçlü Muhtıra'ya 'Türkiye'nin başarısı' yorumlarıyla geniş yer verdi
Denizli'de nara alternatif dikilen kayısıdan sezonda 4 bin ton rekolte bekleniyor
Çin'de akaryakıt fiyatları petrolün varil fiyatının 130 doları aşması durumunda sübvanse edilecek
Emirhan'ın dünya şampiyonasındaki büyük başarısı
Serbest kalan yıldız futbolcular, Avrupa'daki transfer dönemini hareketlendirecek
Orta Doğu'da yeni jeopolitik düzene doğru
'Anna Karenina' İstanbul'da kapalı gişe oynadı
Başkan Erdoğan ile Macron bir araya geldi
29 Haziran 2022 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:29 Haziran 2022 Çarşamba 15:30:00

Tekneye Ali Nazik!

ABONE OL

İstanbul'a 20 yıl sonra yeniden gelen Hollywood yıldızı Robert De Niro, tarihi yarımadayı gezdi. Özel tekne turunda aktör, Türk mutfağının önde gelen yemeklerinden ali nazik kebabı sipariş etti.

İstanbul'a 20 yıl sonra yeniden gelen Hollywood yıldızı Robert De Niro, tarihi yarımadayı gezdi. Özel tekne turunda aktör, Türk mutfağının önde gelen yemeklerinden ali nazik kebabı sipariş etti.

Ortağı olduğu zincir Japon restoranının İstanbul şubesindeki etkinliği için Türkiye'ye gelen Hollywood yıldızı Robert De Niro, tarihi yarımadayı gezdi. Sabahın ilk saatlerinde Ayasofya Camii'ni ziyaret eden oyuncu, sonrasında Galataport'a geçti. Gezide kendisine Baran Süzer ve '300 Spartalı' filminin yapımcısı Gianni Nunnari eşlik etti. Burada tekneye binen aktör, Boğaz'ın keyfini sürdü. İlk gün ortağı olduğu mekânından ötürü Uzakdoğu mutfağını tercih eden Niro, tekne turuna özel olarak ali nazik kebabını sipariş ettirdi. Bununla kısıtlı kalmayan De Niro için Baran Süzer, usta şeflerin ellerinden birçok spesiyal Türk yemeğini tekneye getirtti. Tekne turu öncesi kendisine ikram edilen Türk kahvesini de tatmayı ihmal etmeyen usta aktör kahveyi tek kelimeyle özetlerken, 'Fantastik' dedi. De Niro, uçağa binmeden önce özel bir pastaneye giderek çok sayı da hediyelik Türk lokumu almayı da ihmal etmedi.

Etiketler : Hollywood yıldızı Robert De Niro tekne alinazik
Beş yıl sonra dönüş

Beş yıl sonra dönüş
Film hazırlığı

Film hazırlığı
Renkli açılış

Renkli açılış
12 yıl sonra baba albüm

12 yıl sonra baba albüm
Diyete girdi

Diyete girdi
Sıla, Times Meydanı'nda

Sıla, Times Meydanı'nda
Survivor Babuş kebapçı oldu

Survivor Babuş kebapçı oldu
Eleştiriye rağmen müziğe devam

Eleştiriye rağmen müziğe devam
Çakal Melisa!

Çakal Melisa!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX