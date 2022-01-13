Teklifi aldığım yerde evlendim

En son 'Düğün Dernek 2: Sünnet' filminde rol alan Açelya Samyeli Danoğlu, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı. İş adamı Erman Ademoğlu'yla mutlu bir evliliği olan oyuncu, "Neden Fransa'da düğün yaptınız?" sorusuna, "O otelde evlenme teklifi aldım düğünümüzü de orada yapmak istedim" cevabını verdi.