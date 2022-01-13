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13 Ocak 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 10:00:00

Teklifi aldığım yerde evlendim

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En son 'Düğün Dernek 2: Sünnet' filminde rol alan Açelya Samyeli Danoğlu, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı.

En son 'Düğün Dernek 2: Sünnet' filminde rol alan Açelya Samyeli Danoğlu, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı. İş adamı Erman Ademoğlu'yla mutlu bir evliliği olan oyuncu, "Neden Fransa'da düğün yaptınız?" sorusuna, "O otelde evlenme teklifi aldım düğünümüzü de orada yapmak istedim" cevabını verdi.

Etiketler : Teklifi aldığım yerde evlendim Açelya Samyeli Danoğlu Erman Ademoğlu
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