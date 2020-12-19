Teklif ilk Hande'ye gitmiş

Defne Samyeli’nin uzun yıllar sonra ekrana döndüğü ‘Sol Yanım’ dizisindeki Asya karakterinin ilk olarak oynaması için Hande Ataizi’ne teklif gittiği öğrenildi. Snob Magazin’in haberine göre, Samyeli’nin Cansel Elçin ile birlikte başrolü paylaştığı dizideki karakter için başta Hande Ataizi’nin kapısı çalındı. Gelen teklife ‘evet’ diyen Hande Ataizi’nin sahneleri bile yazın çekilip, tamamlandı. Ancak kısa bir süre sonra yapım şirketi Hande Ataizi’ne herhangi bir açıklama yapmadan çekilen bölümleri yayımlamama ve Ataizi ile çalışma kararı aldı. Hande Ataizi’den vazgeçen yapım şirketi, Defne Samyeli ile anlaşma imzaladı.

