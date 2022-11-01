Tek rakibi Eddie Murphy

İzzet Yıldızhan KKTC'de Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Yıldızhan, sahne performansı ve enerjisiyle dikkat çekti. Habercilerle sohbet eden Yıldızhan, bir araştırma şirketinin yapmış olduğu Türkiye nüfusunun her geçen yıl yaş ortalamasının artmasıyla ilgili, "Bu anlamda Türkiye'nin yaş ortalamasını düşürmek için çocuk yapmaya devam edeceğim. Eddie Murphy'nin 10 çocuğu varmış. Anlaşılan o ki bu rekora benim sahip olmam gerekiyor. Artık 9 çocuğum var. İlk hedefim bu sayıyı 12'ye çıkarmak" diyerek gülümsedi.