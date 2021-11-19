Tek kişilik oyunla tiyatroda

Zerrin Tekindor'un tek kişilik performansı 'Toz', IKSV tarafından gerçekleştirilen 25. İstanbul Tiyatro Festivali'nde gerçekleşecek prömiyeri sonrasında 27-28 Kasım'da Zorlu PSM Studio'da sahnelenecek. Yönetmenliğini oğlu Hira Tekindor'un yaptığı oyun, yıl boyunca gösterimde olacak. İlk kez tek kişilik bir oyunda, çok beğendiği bir kadın hikayesiyle seyirci karşısına çıkmanın heyecanını yaşayan Tekindor, hem sinema hem de tiyatro eserlerindeki kadın temsiliyle ilgili olarak "Kadın hikâyeleri sayısı hiçbir zaman yeterli ve çeşitli değildi bana göre" diye konuştu.