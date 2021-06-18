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18 Haziran 2021 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 12:30:00

Tek estetiğim burnum!

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Son dönemde yaşadığı değişimle konuşulan Özge Ulusoy, yüzüne estetik yaptırmadığını söyledi.

Son dönemde yaşadığı değişimle konuşulan Özge Ulusoy, yüzüne estetik yaptırmadığını söyledi. Beauty Eurasia Güzellik ve Kozmetik Fuarı'nı gezen Ulusoy, "Yüzümde burnum dışında bir estetiğim yok. Onu da ben her yerde söylüyorum zaten'' dedi. Değişimiyle Yonca Evcimik ve Ceylan'a benzetilen Ulusoy, konuya ''Ben Yonca Evcimik'le büyüdüm Ona benzetilmek beni onure eder" sözleriyle son noktayı koydu.

Etiketler : Özge Ulusoy Beauty Eurasia Güzellik Evcimik ve Ceylan
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