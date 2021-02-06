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06 Şubat 2021 Cumartesi 10:19:00 - Güncelleme:06 Şubat 2021 Cumartesi 14:09:00

Tehlikeli çift

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Can Yaman, Instagram hesbından ilk kez İtalyan kız arkadaşı Diletta Leotta ile olan fotoğrafını paylaştı.

Can Yaman, Instagram hesbından ilk kez İtalyan kız arkadaşı Diletta Leotta ile olan fotoğrafını paylaştı. Yaman'ın 'Tehlikeli Çift' notuyla sevgilisini etiketleyerek paylaştığı fotoğrafta, ikilin bir atış poligonunda olduğu görüldü. Fotoğrafını yorum yapma özelliğine kapatan oyuncu, 2 saat içinde 500 binden fazla beğeni aldı.

Etiketler : can yaman diletta leotta fotoğraf sosyal medya
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