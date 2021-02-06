Can Yaman, Instagram hesbından ilk kez İtalyan kız arkadaşı Diletta Leotta ile olan fotoğrafını paylaştı. Yaman'ın 'Tehlikeli Çift' notuyla sevgilisini etiketleyerek paylaştığı fotoğrafta, ikilin bir atış poligonunda olduğu görüldü. Fotoğrafını yorum yapma özelliğine kapatan oyuncu, 2 saat içinde 500 binden fazla beğeni aldı.

