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27 Şubat 2021 Cumartesi 09:31:00 - Güncelleme:27 Şubat 2021 Cumartesi 14:19:00

Tedavide sona yaklaştı

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Koronavirüs tedavisi nedeniyle hastaneye kaldırılan Deniz Akkaya, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs tedavisi nedeniyle hastaneye kaldırılan Deniz Akkaya, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. En son solunum yetmezliği nedeniyle oksijen cihazına bağlanan Akkaya, öksürük krizlerinin ve ağrılarının azaldığını söyledi. Ateşinin düştüğünü de belirten Akkaya, "Son dönemeçteyiz. Sakince geldiğim gibi sakince hastaneden çıkacağım güne cok az kaldı. Bu süreçte telefonda az konuşarak dijital detoks yapmaktayım" dedi.

Etiketler : koronavirüs deniz akkaya pandemi
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