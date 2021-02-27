Tedavide sona yaklaştı

Koronavirüs tedavisi nedeniyle hastaneye kaldırılan Deniz Akkaya, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. En son solunum yetmezliği nedeniyle oksijen cihazına bağlanan Akkaya, öksürük krizlerinin ve ağrılarının azaldığını söyledi. Ateşinin düştüğünü de belirten Akkaya, "Son dönemeçteyiz. Sakince geldiğim gibi sakince hastaneden çıkacağım güne cok az kaldı. Bu süreçte telefonda az konuşarak dijital detoks yapmaktayım" dedi.

