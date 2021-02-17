Tatlıses'e izinsiz şarkı davası

52 yıl önce hayatını kaybeden şair ve yazar Necdet Rüştü Efe'nin tek mirasçısı Şirin Nisan Dengiz, İbrahim Tatlıses'e dava açtı. Şirin Nisan Dengiz, babasına ait 'Batan Gün Kana Benziyor' adlı müzik eserini 'Yağmurla Gelen Kadın' isimli albümünde izinsiz kullandıkları iddiasıyla İbrahim Tatlıses ile İdobay Müzik şirketine 21 bin liralık tazminat davası açtı.

