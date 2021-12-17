Tatlıses'e 10 bin lira ödeyecek

İbrahim Tatlıses, hakkında 8 yıl önce bir televizyon kanalında "20 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradım" diyen eski oryantal Sibel Gökçe'ye açtığı davada 10 bin TL tazminatı ikinci kez kazandı. Mahkeme, geçen yıl Tatlıses'in açtığı davada tarafların 12 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti. Gökçe ve yapımcının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmişti. Yargıtay'ın tazminat miktarı yönünden davayı bozarak davanın ikinci kez görülmesine istemişti. Mahkeme, yine Tatlıses'i haklı buldu ve Gökçe'nin 10 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Neslihan KESKİN