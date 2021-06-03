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03 Haziran 2021 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:03 Haziran 2021 Perşembe 13:00:00

Tatil yok set var

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'Sen Çal Kapımı' adlı diziden ayrıldıktan sonra 'Aşk Mantık İntikam' dizisiyle anlaşan Melisa Döngel, bu sezon bir tatil planının olmadığından bahsetti.

'Sen Çal Kapımı' adlı diziden ayrıldıktan sonra 'Aşk Mantık İntikam' dizisiyle anlaşan Melisa Döngel, bu sezon bir tatil planının olmadığından bahsetti. Dizi çekimlerinden dolayı şehir dışına çıkmayı düşünmeyen ünlü isim, ''Zamanım olursa bir yerlere gidebilirim'' dedi. Güzel oyuncu, sade ve spor giyim tarzı ile dikkat çekti.

Etiketler : Sen Çal Kapımı Aşk Mantık İntikam Melisa Döngel
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