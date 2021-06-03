Tatil yok set var

'Sen Çal Kapımı' adlı diziden ayrıldıktan sonra 'Aşk Mantık İntikam' dizisiyle anlaşan Melisa Döngel, bu sezon bir tatil planının olmadığından bahsetti. Dizi çekimlerinden dolayı şehir dışına çıkmayı düşünmeyen ünlü isim, ''Zamanım olursa bir yerlere gidebilirim'' dedi. Güzel oyuncu, sade ve spor giyim tarzı ile dikkat çekti.