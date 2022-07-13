Tatil yerine setteler

Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar ve Erdal Özyağcılar'ın başrollerini paylaştığı 'Güven Bana' adlı komedi filminin çekimleri başladı. Yapımını Aytaç Medya'nın yaptığı film, önümüzdeki sezon sinema salonlarında seyirciyle buluşacak. Senaryosu ve yönetmenliği Selçuk Aydemir imzalı yapımın setinden ilk kareler basına servis edildi.