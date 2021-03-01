Tatil için geldim evlendim
Şef Danilo Zanna, meslektaşı Alican Sabunsoy'un Youtube programına konuk oldu.
Şef Danilo Zanna, meslektaşı Alican Sabunsoy'un Youtube programına konuk oldu. Tuğçe Demirbilek ile evli olan Zanna, eşiyle ilişkilerinin nasıl başladığını anlattı: ''İstanbul'a bir hafta sonu tatile geldim ve eşimle tanıştım. 3 sene uzaktan ilişki yaşadık. Evlendikten sonra Shangai'a yerleşecektik ki çocuğumuz olacağının haberini aldık ve İstanbul'da kalmaya karar verdik. İyi ki burada kalmışım."