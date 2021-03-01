Tatil için geldim evlendim

Şef Danilo Zanna, meslektaşı Alican Sabunsoy'un Youtube programına konuk oldu. Tuğçe Demirbilek ile evli olan Zanna, eşiyle ilişkilerinin nasıl başladığını anlattı: ''İstanbul'a bir hafta sonu tatile geldim ve eşimle tanıştım. 3 sene uzaktan ilişki yaşadık. Evlendikten sonra Shangai'a yerleşecektik ki çocuğumuz olacağının haberini aldık ve İstanbul'da kalmaya karar verdik. İyi ki burada kalmışım."

