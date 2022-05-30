Tatil için Antalya'dalar

Film çekimleri için daha önce Antalya'ya gelen dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, bu kez ailesiyle birlikte tatil için geldi. Antalya'da çekimleri yapılan, yönetmen Guy Ritchie imzalı 'Operation Fortune' (Servet Operasyonu) adlı filmde rol alan Jason Statham, yeniden Türkiye'ye geldi. Oyuncu bu kez ailesiyle birlikte Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yapmaya başladı. Statham konakladığı Regnum Carya Otel'de golf oynadı. Statham film çekimleri için birlikte geldiği eşi Rosie Huntington Whiteley ve oğluyla birlikte çekimler sırasında da konakladığı oteli tercih etti. Statham ve ailesinin önümüzdeki bir hafta burada kalacakları öğrenildi. Statham'ın film çekimleri sırasında hayran kaldığı Türkiye'de tatil yapmak istediği ve bu nedenle ailesini de buraya getirttiği bildirildi. Dünyaca ünlü model Rosie Huntington Whiteley, film çekimleri sırasında 12 milyon takipçili instagram hesabından "Türkiye'ye aşık olduk" demişti.