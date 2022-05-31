Tatil Eylül'de

'Hayaller ve Hayatlar' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, erkek arkadaşı Mustafa Mert Koç'la birlikte görüntülendi. İkili, Vadistanbul'da mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Mustafa Mert Koç, şarkıcılığa el attığını belirterek, "Çok heyecanlıyım, şarkıyı ilk dinlettiğim yakın arkadaşlarımdan güzel tepkiler aldım hayırlısı olur umarım" dedi. Tatil planları yapmadıklarını söyleyen Pamuk ise, "Çekimi devam eden projeler var bu sene zor görünüyor. Eylül gibi ancak tatil yapabiliriz" dedi.