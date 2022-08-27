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27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:00:00

Tatil bitti iş vakti

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Oyuncu Kaan Urgancıoğlu'yla birlikte 'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan Pınar Deniz, tek başına objektiflere yansıdı.

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu'yla birlikte 'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan Pınar Deniz, tek başına objektiflere yansıdı. Zorlu'da mağazaları gezen Deniz, yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Deniz, yabancı ve orta doğulu hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncu, sevenlerini kırmayıp, herkesle fotoğraf çektirip sohbet etti. Tatili geride bıraktığını ve artık çalışma temposuna başladıklarını söyleyen Deniz, doğal güzelliğiyle dikkat çekti.

Etiketler : kaan urgancıoğlu yargı yargı dizisi pınar deniz
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