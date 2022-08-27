Tatil bitti iş vakti

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu'yla birlikte 'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan Pınar Deniz, tek başına objektiflere yansıdı. Zorlu'da mağazaları gezen Deniz, yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Deniz, yabancı ve orta doğulu hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncu, sevenlerini kırmayıp, herkesle fotoğraf çektirip sohbet etti. Tatili geride bıraktığını ve artık çalışma temposuna başladıklarını söyleyen Deniz, doğal güzelliğiyle dikkat çekti.

