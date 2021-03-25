25 Mart 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 14:00:00
Tasarımları 20 ülkede
Ünlü modacı Atıl Kutoğlu, 'Space Mood' adlı yeni kreasyonunun çekimlerini oyuncu Iman Casablanca ile gerçekleştirdi.
Ünlü modacı Atıl Kutoğlu, 'Space Mood' adlı yeni kreasyonunun çekimlerini oyuncu Iman Casablanca ile gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle 2021 sonbahar-kış koleksiyonu defilesi yapamayacak olan Kutoğlu, oyuncuya hem fotoğraf hem de video çekimi yaptırdı. Çekimler 200 farklı ülkede Fashion TV'de yayınlanacak.