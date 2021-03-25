Tasarımları 20 ülkede

Ünlü modacı Atıl Kutoğlu, 'Space Mood' adlı yeni kreasyonunun çekimlerini oyuncu Iman Casablanca ile gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle 2021 sonbahar-kış koleksiyonu defilesi yapamayacak olan Kutoğlu, oyuncuya hem fotoğraf hem de video çekimi yaptırdı. Çekimler 200 farklı ülkede Fashion TV'de yayınlanacak.

